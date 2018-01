Israel ofereix pagar perquè els immigrants africans marxin

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va declarar ahir que està disposat a pagar perquè els milers d'immigrants africans que viuen al país l'abandonin, amenaçant-los amb penes de presó a partir d'abril. D'aquesta manera el primer ministre va oferir als immigrans un pagament de 3.500 dòlars i un bitllet aeri gratuït per tornar a casa o «anar a tercers països», i va assegurar que «hem expulsat uns 20.000 immigrans i ara la missió és treure la resta».

En una reunió de Govern, Netanyahu va assegurar que una tanca construïda el 2013 a la frontera amb Egipte va frenar l'ingrés al país «d'infiltrats il·legals» africans, quan ja havien creuat la frontera a través del desert al voltant de 60.000 persones, la majoria procedents d'Eritrea i Sudan del Sud, que fugen de la guerra i la persecució i de la misèria. Un funcionari d'Immigració va assegurar que hi ha al voltant de 38.000 immigrants que viuen il·legalment a Israel, mentre que 1.420 persones són en centres de detenció. «Abans que acabi el març, aquells que abandonin voluntàriament el país rebran un pagament que es reduirà amb el temps», va dir, i va afegir que la presència d'immigrants a Israel és una «amenaça» pel teixit social i pel caràcter jueu del país. Un dels seus ministres s'hi va referir com «un càncer».

Netanyahu va al·ludir al gran nombre d'immigrants africans que hi ha als barris més pobres de Tel-Aviv, on va assegurar que els israelians «ja no se senten segurs».

A més, el primer ministre va dir que «estem complint la nostra promesa de restaurar la calma i la sensació de seguretat personal, així com la llei i l'ordre per als residents del sud de Tel-Aviv i molts altres veïnats». Diversos grups de defensa dels Drets Humans han acusat Israel de tenir una motivació política per provocar els retards i han assegurat que està denegant sol·licituds legítimes.



Reforma de la pena de mort

D'altra banda, el Parlament d'Israel (Knesset) va aprovar de forma preliminar una reforma que facilitaria als tribunals militars condemnar a mort persones detingudes per atacs contra forces israelianes, catalogats de «terrorisme» pel Govern de Netanyahu.

Amb el Codi Penal actual, només es pot aplicar si els tres jutges d'una cort militar recolzen el càstig de forma unànime, però el canvi proposa només la majoria. L'única condemna a mort aplicada fins ara a Israel és del 1962 i cor-respon al criminal nazi Adolf Eichmann.