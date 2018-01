Millet afirma que no vol «ni pensar-hi» sobre la possibilitat d'anar a la presó

L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha afirmat aquest dijous que no vol "ni pensar-hi" sobre la possibilitat d'entrar a la presó després que ahir es conegués que la sentència del 'cas Palau' es faria pública el pròxim 15 de gener. En una breu entrevista a Catalunya Ràdio, Millet ha assegurat que desconeixia que l'Audiència de Barcelona donaria a conèixer la sentència aquest dia i ha comentat que l'esperava "abans".

L'expresident del Palau de la Música, però, no ha volgut pronosticar quin serà el pronunciament de l'Audiència. "Espero la sentència, no puc dir res més", ha assenyalat Millet, que ha explicat que pateix "mal d'esquena" i que li "costa molt caminar". "Ja veurem què fem", ha afegit.

Així mateix, ha comentat que ha passat el Nadal amb una de les seves filles –l'altra viu a Austràlia- i que el passat 21 de desembre va anar a votar a les eleccions del Parlament, tot i que no ha desvetllat el sentit del seu vot. "No vull parlar d'independència, quan se n'hagi de parlarà se'n parlarà. Del què s'ha de parlar és de poder actuar amb llibertat", ha comentat.

L'Audiència de Barcelona farà pública la sentència de l'anomenat 'cas Palau' el proper 15 de gener. Acusats i advocats hauran d'acudir a una sala de vistes del Palau de Justícia on se'ls lliurarà, en mà, el CD amb tota la sentència, que és molt llarga, i la part decisòria, amb les possibles penes, en paper. El judici pel desfalc al Palau de la Música i el possible finançament il·legal de CDC va començar el març de l'any passat i es va acabar al juny.

En les seves conclusions definitives abans d'acabar el judici, la fiscalia va rebaixar a la meitat les penes de presó sol·licitades per a Millet i Montull i va demanar 14 anys i nou mesos per a Millet i 10 anys i 10 mesos per a Montull, davant dels 27 anys i mig que demanava inicialment, ja que va tenir en compte l'atenuant molt qualificada de confessió i de disminució del dany. A tots dos els demana 22 milions d'euros de multa pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, apropiació indeguda, falsedat documental i frau fiscal. Però la rebaixa més substancial va ser la petició per a Gemma Montull, exdirectora financera, a qui demanava 26 anys de presó i ara només li demana dos anys per apropiació indeguda i falsedat i un any més per blanqueig. Aquesta última pena la podrà substituir per 14.400 euros i 10 milions d'euros de multa. El ministeri públic ja no la considera coautora dels delictes del seu pare i de Millet, sinó només còmplice, i li va retirar el delicte de frau fiscal.

La fiscalia també demanava set anys i mig de presó per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, a qui acusa dels delictes de tràfic d'influències i de blanqueig de capitals en concurs amb un delicte continuat de falsedat documental, i demana una multa de 20 MEUR, pena que ha augmentat fins als vuit anys de presó.

Per als dirigents de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga reclama una pena de quatre anys i sis mesos de presó i 10 MEUR, i ara demana cinc anys de presó i la mateixa multa. El fiscal xifra en 6,6 MEUR els diners que presumptament hauria rebut CDC de Ferrovial a través del Palau de la Música en concepte de "comissions il·lícites" per a l'adjudicació d'obra pública. Per això, ja va decomissar-se aquest import a la formació política, que va lliurar la seva seu central a Barcelona com a fiança.