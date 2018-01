Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

REGIÓ7: "La causa judicial no aclareix per què s´imputa tres electes del Bages per desobediència"

ARA: "Montoro retalla 780 milions d'euros a la Generalitat"

EL PERIÓDICO: "El Castor burla el Constitucional"

EL PUNT AVUI: "El Suprem té la paraula"

EL PAÍS: "Junqueras, dispuesto a suplir a Puigdemont si no regresa"

LA VANGUARDIA: "Puigdemont només tornarà si hi ha un pacte amb l'Estat"

LA RAZÓN: "Puigdemont iría a elecciones antes de que Junqueras sea president"

ABC: "España planta cara al paro"

EL MUNDO: "Europa exije que los jueces elijan al CGPJ y no los políticos".