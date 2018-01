Rufián defensa que Junqueras ha de sortir de la presó per ser president si Puigdemont no torna

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat a les portes del Tribunal Suprem que Oriol Junqueras ha de sortir en llibertat perquè "no pot continuar l'escarni". Considera que ha de poder convertir-se en president de la Generalitat si Carles Puigdemont no torna de Brussel·les per ser investit. "No podem tenir un president per Skype", ha declarat. Rufián creu que la causa contra el Govern "acabarà al Tribunal Europeu de Drets Humans" i ha avançat que si el líder d'ERC no surt aquest cop de la presó "continuaran denunciant la situació". Sobre les negociacions per formar govern, Rufián considera que Puigdemont és "el pla A" i que ha de ser el "president legítim" però és clar en afirmar que, si no torno de Bèlgica tal i com va prometre, ha de ser el torn de Junqueras. "És adient tenir dues realitats diferents, part del Govern a Brussel·les fent feina internacional i un govern executiu liderat per Junqueras a Catalunya", ha valorat.

El número 2 d'ERC al Congrés també s'ha mostrat convençut que les forces independentistes podran tancar un pacte de govern aviat. "L'independentisme ha demostrat que, des de posicionaments polítics diferents, sempre es posa d'acord", ha valorat.