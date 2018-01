La Sagrada Família instal·la arcs de detecció de metalls i escàners com als aeroports

La Sagrada Família ha instal·lat deu escàners i arcs de detecció de metalls, coms als aeroports, a l'entrada del temple per «reforçar la seguretat dels visitants i dels mateixos treballadors», segons va informar ahir el director general de la fundació, Xavier Martínez.

Els dispositius de detecció, que funcionen des de l'1 de gener i són semblants als dels controls de seguretat dels aeroports, representen l'última actuació contemplada pel pla de seguretat estratègic de l'organització, gestat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra des de fa un any.

«La instal·lació dels dispositius no es deu als atemptats d'estiu», va puntualitzar el director de Seguretat i Operacions del temple, Marc Martínez,que ha volgut desvincular les noves mesures del ter-rorisme gihadista. El director general, Xavier Martínez, va recordar que «abans el control de seguretat es feia visualment i no permetia exercir una vigilància estricta» de tots els elements que s'obstaculitzen en el temple. Martínez va afegir que les noves mesures de seguretat també agilitaran l'entrada perquè «permetran absorbir una capacitat d'entrada d'uns 1.500 visitants per hora».