La sentència del cas Palau es farà pública el 15 de gener

L'Audiència de Barcelona farà pública la sentència de l'anomenat cas Palau el proper 15 de gener. Acusats i advocats hauran d'acudir a una sala de vistes del Palau de Justícia, on se'ls lliurarà en mà el CD amb tota la sentència, que és molt llarga, i la part decisòria, amb les possibles penes, en paper. El judici pel desfalc al Palau de la Música i el possible finançament il·legal de CDC va començar el març de l'any passat i es va acabar el juny.

Durant el judici, Fèlix Millet i Jordi Montull, els dos màxims exresponsables del Palau del Música, van admetre haver-se quedat diners de la institució i van assegurar que Ferrovial havia finançat CDC a través de l'entitat musical, cosa que els exdirigents de Ferrovial i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar van negar.

Durant el judici havien de declarar diversos polítics, però la defensa de CDC va renunciar a la majoria. En les seves conclusions definitives abans d'acabar el judici, la fiscalia va rebaixar a la meitat les penes de presó sol·licitades per a Millet i Montull, i va demanar un total de 14 anys i nou mesos per a Millet i un total de 10 anys i 10 mesos per a Montull, davant dels 27 anys i mig que demanava inicialment, ja que va tenir en compte l'atenuant molt qualificat de confessió i de disminució del dany causat. A tots dos els demana 22 milions d'euros de multa pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, apropiació indeguda, falsedat documental i frau fiscal. Però la rebaixa més substancial va ser la petició per a Gemma Montull, exdirectora financera, a qui demanava 26 anys de presó i ara només li demana dos anys per apropiació indeguda i falsedat, i un any més per blanqueig. Aquesta última pena la podrà substituir per 14.400 euros i 10 milions d'euros de multa. El ministeri públic ja no la considera coautora dels delictes del seu pare i de Millet, sinó només còmplice, i li va retirar el delicte de frau fiscal.

D'altra banda, la fiscalia també demanava set anys i mig de presó per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, a qui acusa dels delictes de tràfic d'influències i de blanqueig de capitals en concurs amb un delicte continuat de falsedat documental, i demana una multa de 20 milions d'euros, pena que ha augmentat fins als vuit anys de presó. Per als dirigents de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga reclama una pena de quatre anys i sis mesos de presó i 10 milions d'euros, i ara demana cinc anys de presó i la mateixa multa. El fiscal xifra en 6,6 milions d'euros els diners que presumptament hauria rebut CDC de Ferrovial a través del Palau de la Música en concepte de «comissions il·lícites» per a l'adjudicació d'obra pública. Per aquest motiu ja va decomissar-se aquest import a la formació política, que va lliurar la seva seu central a Barcelona com a fiança.