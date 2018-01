Trànsit anuncia un nou examen de conduir i revisarà el carnet per punts

El director general de la DGT, Gregorio Serrano, va anunciar ahir que Trànsit enviarà al ministeri de l'Interior la seva proposta per a una nova Llei de trànsit i seguretat viària a mitjan de febrer, amb l'objectiu que s'aprovi el 2018. A més, va assegurar que «està a punt d'aprovar» la mesura que possibilitarà que els reincidents per delictes relacionats amb el consum d'alcohol i drogues puguin perdre el carnet si així ho dicta un metge.

Així ho va avançar Serrano durant la presentació del balanç de sinistralitat viària del 2017, en què va aprofitar per avançar les mesures que es portaran a terme aquest 2018.

Serrano va comentar que es faran les reformes necessàries durant el 2018 per ser implementades el 2019. «Proposarem una nova Llei de trànsit que ha estat debatuda en 52 grups de treball, que han discutit multitud d'aspectes d'aquesta llei, un cop acabades les aportacions, estem en condicions de fer una proposta de Llei de Trànsit i Seguretat Viària», va informar el director general de la DGT, que va indicar que l'organisme enviarà al ministeri de l'Interior a mitjan de febrer aquesta proposta. Així, la DGT pretén que aquesta nova llei serveixi de «revulsiu» a les lleis anteriors. «Pretenem que sigui una nova Llei de trànsit i no una reforma», va agregar. En concret, la nova llei contemplarà la modificació del Reglament General de Vehicles i del Reglament d'Auxili en Carretera.

Entre les mesures anunciades, destaca la reforma del model de formació viària. «És evident que cal canviar la manera d'examinar, cal introduir nou material, com vídeos, on hi hagi situacions reals de trànsit i no només contestar a, b o c en un test», va indicar el director de trànsit, que també subratlla que aquesta reforma evitarà així que un «allau» d'alumnes que es puguin presentar a l'examen de conduir sense haver passat per una autoescola.