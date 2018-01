Arrimadas diu que no es deixarà pressionar ni pel PSOE ni pel PP

La portaveu de l'Executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar ahir que la seva formació no es deixarà «pressionar» ni «desgastar» pel PP i el PSOE, els qui, al seu parer, van obtenir «un resultat pèssim» en els comicis catalans del 21 de desembre. «Si ningú pensa que ens desgastaran o ens pressionaran és que no ens coneix. Nosaltres no ens desviarem per crítiques de partits que han tret un resultat pèssim i que el que volen és desgastar-nos», va apuntar Arrimadas en declaracions a la Cope recollides per Europa Press.

Arrimadas va afirmar que populars i socialistes miren de «pressionar» Ciutadans, que va ser la força més votada el 21-D, amb l'objectiu de «desviar la pressió que ells mateixos tenen» en haver obtingut 4 i 17 escons, respectivament, a les eleccions del 21 de desembre passat.