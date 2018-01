Dos morts i cinc ferits per arma blanca en una baralla multitudinària a Màlaga

Dues persones van morir i cinc més van resultar ferides en una baralla multitudinària que va tenir lloc a la localitat malaguenya de Coín. Pel que sembla, dues famílies rivals d'ètnia gitana es van enfrontar en una baralla multitudinària amb armes blanques amb el resultat provisional de dues persones mortes i almenys cinc ferits, un d'ells en estat crític.

Segons fonts municipals, el primer avís es va registrar poc després de les cinc de la tarda i des de llavors els serveis sanitaris van quedar desbordats. «No deixen de passar ambulàncies i desconeixem de moment la magnitud d'aquest lamentable succés», assenyalava un portaveu públic a primera hora de la tarda.

Almenys hi va haver cinc ferits per arma blanca i tots ells van ser derivats al centre hospitalari Vall del Guadalhorce, al Carlos Haya, a la capital, i al centre de salut de Coín. Agents de la Guàrdia Civil haurien intervingut per intentar calmar els ànims i iniciar la investigació sobre els autors de les lesions que han desencadenat, de moment, dues víctimes mortals.

«Tot apunta que hi ha una persona en situació crítica», manifestava un portaveu sanitari.