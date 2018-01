Els nois que van frustrar el rapte de la jove de Boiro: "Si no arribem, seguiria omplint el pou"

Dos homes de tot just vint anys es van encarregar el dia de Nadal d'"espantar" a l'home que, presumptament, intentava raptar una dona al centre de Boiro. Aquell succés va precipitar la detenció de José Enrique Abuín "El Chicle" i va permetre recuperar les restes mortals de Diana Quer.

Sense saber-ho, aquests tres joves estaven contribuint a aclarir la misteriosa desaparició de la madrilenya, però també, com diuen els veïns, i com assumeixen ells mateixos, poden haver evitat que "El Chicle" seguís "omplint el pou".

Tant ells com els veïns consultats coincideixen en assenyalar que si els dos homes no arriben a temps per frustrar el rapte l'assaltant hauria aconseguit el seu objectiu i la noia "hauria acabat en el mateix pou que Diana".

Faro de Vigo, capçalera del mateix grup que aquest diari, va poder parlar amb aquests homes que van socórrer el dia de Nadal a la boirense en dificultats,poc abans de les deu de la nit i caminaven "de tornada a casa" pel carrer Bao, "després de prendre alguna cosa".

Aquesta carrer "té uns vuitanta metres de llarg, i quan vam començar a caminar-hi escoltem forts crits; venien de lluny, era fosc i no hi havia ningú al carrer ni veïns a les finestres", relata un dels "salvadors".

A mesura que avançaven "els crits eren més i més brutals". Al principi "no podíem imaginar-nos que estigués passant una cosa tan greu. Però aviat van poder entendre la magnitud dels fets.

Quan es disposaven a passar la cantonada van veure una escena impactant: "Un home tractava d'introduir a una noia al maleter del seu turisme; estaven forcejant i ella no deixava de cridar". En veure'ls la víctima els va demanar ajuda, encara que advertint que el presumpte raptor tenia un ganivet.

En aquest moment l'assaltant va deixar anar a la jove "i tots ens vam quedar com petrificats; estàvem a tot just tres metres, i durant quatre o cinc segons ens mirem sense saber què fer o què podia passar". El que va fer "El Chicle", va ser tancar el maleter i pujar-se al cotxe -tenia la porta del pilot oberta-, emprenent la fugida del lloc.

"Temíem que tragués una arma, però va marxar, i en aquell instant la noia ens va demanar que agaféssim la matrícula", relaten els seus rescatadors. "Només la vam agafar parcialment, però ella ja l'havia memoritzat, la qual cosa va facilitar la identificació de l'autor", reconeixen.

Els joves van decidir posar a la noia fora de perill, de manera que es van introduir al bar Las Vegas, situat a uns vint metres del lloc de l'assalt. "Allà vam intentar tranquil·litzar-la i vam trucar al 112, que ens va demanar les primeres dades i va enviar a la Guàrdia Civil".

Quan tot va acabar, almenys per aquell dia, "ho vam passar fatal". Un dels homes relata que en arribar a casa va explicar els fets a la seva mare "i vaig començar a plorar". Havia estat tot "molt ràpid; molt estrany". Reconeix que "són el Nadal més estrany" que ha viscut, i encara que tant ell com el seu company i la pròpia noia assaltada són conscients que poden haver salvat a altres dones, "no podem evitar continuar en estat de xoc".

L'endemà aquests nois van haver de declarar davant la policia judicial, on "ens van mostrar 6 fotos perquè identifiquéssim a l'autor de l'intent de rapte".

Un d'ells no va reconèixer a cap, mentre que l'altre va identificar una de les imatges com la de "El Chicle", encara que només parcialment. La que no va tenir cap dubte a l'assenyalar-lo com el seu assaltant va ser la dona que havia patit l'intent de rapte. De fet va explicar als agents que estava segura que es tractava d'aquest home que, com més tard sabria, s'apoda "El chicle", que va confessar en ser detingut ser autor de la desaparició i mort de Diana Quer, i al qual es investiga també per altres desaparicions registrades a la comarca. Abuín va reconèixer que ell era el de Boiro, però no que hagués intentat un rapte. La noia va gravar tot en un àudio.