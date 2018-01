ERC supera per primer cop BComú i guanyaria les eleccions a Barcelona

ERC ha superat per primer cop BComú en intenció de vot a Barcelona, per dues dècimes, segons el baròmetre municipal del mes de desembre. Els republicans tenen el 16,5% d'intenció si hi hagués eleccions municipals ara, amb un augment de dos punts respecte a l'enquesta de fa mig any. Els comuns també pugen, però no tant, i es queden amb el 16,3% (15,7% al juny). El PSC guanya suports i és tercera força, amb el 9,3% (3,3 punts més), seguit de Cs, que passa del 5,9% al 6,4%. El PDeCAT quedaria com a cinquena força, en baixar una dècima des de juny, fins al 5,8%; la CUP està per darrere amb el 3,6% (+1,2 punts), i el PP seria últim amb l'1% (dues dècimes menys).

Aquesta és la intenció de vot que reflecteix el darrer baròmetre de l'Ajuntament, que es va realitzar a través de 800 entrevistes telefòniques entre el 23 de novembre i el 4 de desembre. La líder més valorada és l'alcaldessa, Ada Colau, amb un 5,3 sobre 10 (una dècima més que el juny), seguida de prop per Alfred Bosch, amb un 5,2 (una dècima menys). La resta suspèn. Xavier Trias és el tercer amb un 4,9 (abans aprovava amb un 5,2); Jaume Collboni és el quart amb un 4,8; i la cinquena és María José Lecha, amb un 4,6.