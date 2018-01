Multa de 990 euros als pares que van conviure amb el seu fill mort

El Jutjat penal 1 de Girona ha condemnat a una multa de 990 euros els pares que van conviure amb el fill mort en un pis de Girona. Els processats, Schell Darlen Hopkins i Bruce Edwin Hopkins, s'enfrontaven a una pena de 3 anys i 3 dies per un delicte d'homicidi per imprudència greu. El tribunal, però, conclou que no queda demostrat que el menor patís un atac asmàtic greu i per tant no es pot considerar que tinguessin una conducta d'«imprudència greu o temerària». Ara bé, els considera autors d'un d'homicidi per imprudència menys greu per no haver dut el fill al metge perquè li administressin un «tractament adequat que podria, o no, haver-li salvat la vida».