Els professors investigats a Sant Andreu per l'1-O neguen haver criticat la Guàrdia Civil a les aules

Els docents de l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca investigats per uns suposats comentaris despectius contra la policia arran de les càrregues de l'1-O van negar ahir els fets davant la Guàrdia Civil. Ahir van declarar 6 dels 11 investigats, a petició de la Fiscalia de Barcelona, després que diverses famílies denunciessin que l'endemà del referèndum es van produir debats a l'aula on es va criticar l'actuació de la Guàrdia Civil durant les votacions. La directora de Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, Núria Vallduriola, va assegurar que els professors «només van debatre de manera democràtica, escoltant totes les versions, sense emetre cap opinió personal». Vall-duriola va explicar que estan acusats d'incitació a l'odi, de delicte moral i també hi ha algun cas d'amenaces, i va lamentar que es «qüestioni» el rigor dels docents per la situació política actual. Per aquest motiu, va reclamar que es «desmenteixin» les acusacions.

Els sis docents van contestar les preguntes de la Guàrdia Civil, «molt concretes, sobre els fets ocorreguts en una hora i una classe determinades durant el 2 d'octubre», va detallar Vallduriola a les portes de l'edifici judicial.