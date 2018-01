Puigdemont, després que el Suprem mantingui Junqueras a la presó: «Ja no són presos polítics, són ostatges»

El president destituït, Carles Puigdemont, ha valorat la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir empresonat el vicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras.



En un missatge a Twitter des de Brussel·les, el cap de files de JxCat ha afirmat que Junqueras és "retingut" a Estremera, així com els altres dirigents independentistes, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Ja no són presos polítics, són ostatges", ha asseverat. Així mateix, Puigdemont ha subratllat que "hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya", i ha constatat que els sobiranistes han apostat "sempre" per la via "pacífica" i el diàleg. "Les urnes han parlat tres vegades inequívocament", ha conclòs.





