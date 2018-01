Trump dissol la comissió que va crear per investigar el suposat frau electoral

La Casa Blanca va dissoldre la polèmica Comissió d'Assessoria Presidencial sobre la Integritat Electoral instaurada el maig pel president dels Estats Units, Donald Trump, per investigar el suposat frau electoral al país. «Tot i les proves substancials de frau electoral, molts estats han rebutjat oferir informació de màxima importància per a la recerca en aquesta comissió», va assenyalar la Casa Blanca en un comunicat.

Trump, per part seva, va explicar que «en comptes de submergir-me en interminables batalles legals pagant els contribuents, he signat una ordre executiva per dissoldre la comissió i he demanat al Departament de Seguretat Nacional que revisi aquests assumptes i determini els passos a seguir».

L'11 de maig, el magnat va emetre una ordre executiva amb la qual va crear la comissió, que ha estat encapçalada pel vicepresident del país, Mike Pence. L'objectiu d'aquesta era «revisar polítiques i pràctiques que accentuïn o mitiguin la confiança del poble nord-americà en la integritat de les eleccions federals».

La creació de la comissió va tenir lloc després que Trump denunciés –sense aportar proves– irregularitats massives en les eleccions que precisament el van portar a la Casa Blanca. Des de llavors, la investigació ha suscitat els dubtes d'organitzacions com la Unió Americana de Llibertats Civils. «Signar un tros de paper no farà que les declaracions falses de Trump sobre el frau electoral siguin certes», va afirmar llavors el responsable de temes electorals d'aquesta organització, Dale Ho.

En un altre ordre de coses, els advocats de Trump han enviat una carta a l'excap d'estratègia política de la Casa Blanca Steve Bannon per advertir-lo d'una denúncia «imminent» per les declaracions que apareixeran en un llibre, ja que podria haver incorregut en delictes de difamació. El llibre Foc i fúria: dins de la Casa Blanca de Trump, escrit per Michael Wolff, ha acabat de consumar la ruptura entre el president i el seu cap de campanya, després que Bannon titllés de «poc patriota» la reunió amb un advocada russa a la qual va assistir el juny del 2016 el fill gran de Trump.