El TS declara il·legal les multes captades pel 'foto-vermell' dels semàfors

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat l'anul·lació d'una sanció de trànsit per infracció greu, consistent en saltar-se un semàfor en vermell en un pas de vianants, interposada en funció de la imatge captada per un dispositiu 'foto-vermell' .

En concret, la Sala no admet el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Catarroja (València) contra una sentència de 9 de novembre de 2014 que decretava la nul·litat de les sancions de 200 euros i detracció de 4 punts imposades per aquest municipi a un automobilista que suposadament va superar un semàfor en vermell. A més, al condemnat se li imposaven unes costes de 2.000 euros.

L'ajuntament va recórrer la sentència perquè considera que la decisió judicial era "errònia i greument danyosa per a l'interès general" i li va demanar que declarés que "els dispositius coneguts com foto-vermell no estan sotmesos al control metrològic de l'Estat per no existir directives o reglaments comunitaris ni normativa espanyola que imposin o exigeixin el control metrològic de l'Estat ".

No obstant això, el TS no admet ara aquest recurs en no considerar errònia la doctrina plasmada en la sentència, que declara que "el dispositiu foto-vermell" emprat per l'administració realitzava mesurament lumínica i malgrat.

Automobilistes Europeus Associats (AEA) assenyala que aquesta decisió del TS "reitera el que ja va dir al novembre de 2015 sobre les infraccions de semàfor captades pel sistema" foto-vermell", en contestació a un altre recurs plantejat per l'Ajuntament de Sant Sebastià ( Guipúscoa) que, a més, va ser el motiu pel qual des de llavors el consistori donostiarra va deixar d'utilitzar aquest sistema de captació d'imatges de dubtosa legalitat.



Més d'un centenar de sentències

L'associació indica que ja fa gairebé una dècada que van denunciar per primera vegada "la inseguretat jurídica i manca de garanties d'aquest sistema de captació d'imatges", una situació que, segons apunten, corroboren diferents jutjats i tribunals d'Espanya que han anul·lant sancions imposades per diferents consistoris en aquest sentit.

El president d'AEA, Mario Arnaldo, ha assenyalat que les resolucions judicials que han anul·lat les sancions de 200 euros i 4 punts, imposades pels ajuntaments, ja superen el centenar. "És un sistema que, ni garanteix la seguretat viària, ni la seguretat jurídica i la presumpció d'innocència dels ciutadans", ha denunciat Arnaldo.