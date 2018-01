Activen la prealerta Inuncat en previsió de fortes pluges en les properes hores

Protecció Civil ha activat la prealerta Inuncat en previsió de fortes pluges que poden afectar aquest dissabte a la tarda i diumenge a bona part del territori català. Unes precipitacions que s'espera que vinguin acompanyades de vent intens, especialment al Pirineu Occidental i Prepirineu, però també a la zona del litoral.

Per això també s'ha activat el protocol per fort onatge a la costa de Tarragona, Barcelona i Girona. Un canvi de temps que s'ha reflectit amb un descens de les temperatures que s'allargarà uns dies més, fet que no descarta que es produeixin nevades en cotes més baixes del què és habitual.

Per tot plegat, des d'Interior es demana "precaució" en els desplaçaments d'aquest cap de setmana.