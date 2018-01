Denuncien pintades en un jaciment iber de Palamós

El Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)-Ullastret ha denunciat l'aparició de diverses pintades al jaciment del poblat iber del castell de Palamós (Baix Empordà), declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). El director del centre, Gabriel de Prados, ha explicat que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar l'autor de les bretolades i que el museu ha elaborat un informe preliminar per veure com es poden reparar. De Prados assegura que les despeses podrien ascendir a més de 10.000 euros i que, a hores d'ara, encara no tenen clar si es podrà recuperar l'estat original de la cisterna i la muralla. De Prados assegura que el o els brètols han actuat en dos dels elements arqueològics més importants del poblat.