ERC assegura que recorrerà la decisió a la justícia europea

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va lamentar «profundament» que el Tribunal Suprem decidís finalment mantenir la presó preventiva per al líder del partit i exvicepresident del Govern català, Oriol Junqueras.

En diverses anotacions a Twitter recollides per Europa Press, ha afirmat que «la presó preventiva no se sosté jurídicament» i va explicar que aquesta decisió no els sorprèn perquè, de nou, ha estat anticipada abans pels mitjans de comunicació que per la mateix via judicial.

El portaveu dels republicans va advertir ahir que el seu partit no pararà d'intentar que Oriol Junqueras surti de la presó i va anunciar que portaran el cas a la justícia europea: «Continuarem batallant i ho portarem a instàncies europees perquè Junqueras pugui tornar».