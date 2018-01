La Generalitat recórrer l'anul·lació del protocol de pobresa energètica

La Generalitat, a través del departament d'Empresa, ha recor-regut davant del Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Barcelona la sentència que declara nul el Protocol per a l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica.

El recurs es fonamenta en el fet que el protocol és una guia que facilita als serveis socials i d'intervenció la interpretació de la normativa aplicable per tal de desplegar els mecanismes de protecció necessaris per als consumidors vulnerables, i no una disposició de caràcter general, tal com entén la sentència. Per això, el recurs aclareix que tots els elements que la sentència identifica com a indicadors del caràcter normatiu del protocol són només prescripcions de la Llei 24/2015 que el protocol es limita a reproduir.

Segons el departament, l'anul·lació del protocol no ha afectat la lluita contra la pobresa energètica, ja que en aquest àmbit la Llei 24/2015 és d'aplicació directa i no requereix de desenvolupament reglamentari posterior. En un comunicat, la Generalitat explica que l'al·legació recorda que ni la Llei 24/2015 ni el protocol vulneren la distribució competencial en matèria d'energia, ja que la llei no imposa cap prohibició a les companyies subministradores, sinó que estableix que quan l'empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial determinades per la mateixa llei. En aquest sentit, la Generalitat puntualitza que del protocol no se'n deriven sancions ni cap empresa ha estat objecte d'expedients sancionadors en base al protocol.