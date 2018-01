Toni Soler parla «d'atropellament» a tots els membres del Suprem

El periodista i productor Toni Soler es va preguntar ahir si «voler que un tràiler atropelli successivament tots els membres del Suprem és delicte d'odi». Aquest comentari va generar una cascada de reaccions a la xarxa social Twitter, en la qual va ser publicat, tant aclamant la seva actitud com censurant la mateixa després que el tribunal decidís mantenir Junqueras a la presó. No és el primer cop que Soler és qüestionat pels seus durs comentaris relatius al procés secessionista a Catalunya, amb crítiques cap a líders com Inés Arrimadas, de Ciutadans, i una fèrria defensa dels exmembres del Govern empresonats, als quals considera « presos polítics». Soler és el creador de la productora Minoria Absoluta, dirigida per Paco Escribano, cap de programes de sàtira i humor com Polònia i Crackòvia.