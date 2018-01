Tres detinguts i dos investigats per la baralla mortal en un poble de Màlaga

Agents de la Guàrdia Civil van fer ahir les primeres detencions amb motiu de la baralla que va tenir lloc dijous a Coín (Màlaga), que es va saldar amb la mort de dues persones per arma blanca i diversos ferits. Així, es van arrestar tres individus com a presumptes autors de la mort dels dos homes i es va prendre declaració a dos més en qualitat d'investigats.

Els agents, que pertanyen a la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Màlaga, continuen amb la investigació, decretada secreta per la titular del Jutjat d'Instrucció 3 de Coín, segons han informat des de l'institut armat en un comunicat. Als detinguts se'ls investiga per dos delictes d'homicidi i un altre en grau de temptativa,van apuntar, indicant que no es descarten més detencions. Els fets van passar cap a les 17 hores. El Sistema d'Emergències 112 d'Andalusia va començar a rebre nombroses trucades per un altercat amb navalles i pals a la barriada de la Fuensanta d'aquesta localitat. Com a resultat, dos homes d'una mateixa família van resultar morts i també hi va haver diversos ferits. La Guàrdia Civil va posar en marxa i va coordinar un dispositiu de seguretat per evitar més aldarulls, per aclarir els fets i per detenir els presumptes autors. A més, efectius del Consorci de Bombers també van intervenir per sufocar el foc d'almenys un vehicle incendiat. Entre 40 i 45 agents de la Guàrdia Civil, tant de la localitat com desplaçats des de la capital, al costat d'efectius de la Policia Local, van formar l'operatiu de seguretat, que continuava ahir per mantenir la vigilància.