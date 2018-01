Cs proposarà que José María Espejo-Saavedra sigui el president del Parlament

Cs proposarà formalment, durant els propers dies, que el seu diputat electe i actual vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, sigui el proper president de la institució, i per aconseguir-ho es reunirà amb tots els partits, inclosos els independentistes.

En una entrevista d'Europa Press, el secretari de Comunicació del partit, Fernando de Páramo, defensa: «Cs plantarà cara al Parlament per presidir la Mesa, i presentarem José María Espejo-Sa-avedra per frenar l'independentisme també a la Mesa».

Cs no té els suports garantits per aconseguir-ho, però argumenta que vol fer el pas per «evitar que continuï el que va passar amb la senyora Forcadell: el cop a la democràcia que es va fer al Parlament precisament per tenir el control de la Mesa». Considera que amb Forcadell es va diluir la separació de poders i la Cambra va esdevenir el «braç executor» del projecte independentista.