ERC apressa Junts per Catalunya a concretar propostes d'investidura

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va dir ahir a Junts per Catalunya que «hi ha el deure de concretar propostes» sobre la investidura, a què els republicans hauran de donar resposta, i va afegir que «això no pot trigar perquè el calendari estreny».

En una entrevista a l'ACN, Sabrià va mostrar-se convençut que hi haurà un acord i va apuntar que tots comparteixen el punt d'inici de la negociació: «El candidat està clar que és Carles Puigdemont». Així, va tornar a tancar el debat sobre si ERC té un pla B a la investidura: «Només hi ha un pla, el pla es diu Puigdemont».

D'altra banda, va afirmar que se sabia que un acord amb l'Estat perquè el candidat de JxCAT pugui tornar és «molt complex» i «no tindrà recorregut», per la qual cosa s'hauran de buscar «altres» opcions. En aquest sentit, va insistir que cal que JxCat «posi sobre la taula quina és la seva proposta per fer-ho efectiu» i va descartar la repetició d'eleccions.

Sabrià va insistir que ERC treballa «amb un sol pla», que és el d'investir el candidat de Junts per Catalunya, ja que va ser qui va obtenir més vots en les eleccions del 21 de desembre d'entre les candidatures independentistes. El republicà va valorar que és «molt bo» que les dues parts, ERC i JxCat, coincideixin en aquest punt com a punt de partida de les negociacions, que va qualificar de «preliminars», i va esperar que la CUP «també ho vegi així». Ara per ara, els republicans estan «a l'espera» que els concretin la proposta per poder fer aquesta investidura.

Després que JxCat hagi alertat en un document que l'Estat vol enfrontar les dues formacions, Sabrià va coincidir a apuntar que l'Estat «buscarà l'enfrontament» i va dir que no poden deixar que això passi. Va recordar que ERC ja ha manifestat que vol continuar treballant «conjuntament» i s'ha mostrat a favor d'«evitar enfrontaments». Segons el portaveu, el que hi poden haver són «debats i petites dificultats», i va posar en valor que a ERC «sempre li toca fer de xarnera i intentar trobar acord entre els dos extrems».

El portaveu d'ERC va descartar també l'opció que l'Estat espanyol assoleixi un acord amb Junts per Catalunya per tal que Puigdemont pugui tornar a Catalunya, ja que «entranya moltes dificultats». El republicà va dir que després del resultat electoral del 21-D, en què l'independentisme ha revalidat la majoria parlamentària, el «normal» seria encetar una mesa política «per discutir l'excarceració i la tornada dels que són a Brussel·les», i va afirmar que és lamentable que no sigui així, però que no els sorprèn venint de l'Estat espanyol. «Tots donem per descomptat que no tindrà recor-regut (la proposta de pacte amb l'Estat) i se n'hauran de buscar altres, que segur que en trobaran», va apuntar.

Pel que fa al debat sobre si la investidura de Puigdemont podria ser telemàtica, el portaveu republicà va apuntar a les circumstàncies «excepcionals» que es viuen i que afavoreixen que hi hagi «molts rumors» sobre les opcions possibles, però va assegurar que ara per ara no és una proposta que tinguin oficialment sobre la taula. Des d'ERC estan «disposats a avaluar qualsevol proposta», però va apuntar que ho faran «quan sigui una proposta» i no una mera hipòtesi. En tot cas, la negociació s'ha de desencallar abans del 17 de gener, dia marcat pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per celebrar el ple de constitució del Parlament.

Per la seva part, el número sis de JxCat i conseller destituït pel Govern espanyol, Josep Rull, va lamentar que hi hagi «ostatges de l'Estat espanyol», en al·lusió a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En una piulada, Rull va assegurar que tots quatre estan «injustament» empresonats.