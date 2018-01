Facua denunciarà les errades de seguretat en ordinadors

Facua-Consumidors en Acció està analitzant les possibles actuacions legals que portarà a terme per les errades de seguretat en els processadors d'ordinadors personals, dispositius mòbils i serveis en el núvol que van transcendir dimecres i que van ser batejades com a Meltdown i Spectre. L'associació busca amb això assessorar els afectats i desenvolupar mobilitzacions en defensa dels seus drets, segons va informar en un comunicat.

De moment, Facua-Consumidors en Acció ha reclamat «transparència» als creadors de processadors i als principals fabricants d'ordinadors i programari perquè aclareixin a quins equips afecten les dues vulnerabilitats detectades, com i en quins terminis oferiran solucions i quins perjudicis provocaran aquestes al rendiment de ordinadors personals i dispositius mòbils.

En el cas de Meltdown, per al qual estan apareixent ja les necessàries actualitzacions de sistemes operatius i navegadors, s'obliga els usuaris a actualitzar els seus sistemes operatius per incorporar un pegat que permet a un programari maliciós accedir a adreces de memòries que són només accessibles pel nucli del sistema operatiu. Spectre, d'altra banda, permet que l'execució especulativa doni accés a la memòria usada per altres aplicacions que generalment està protegida i té un accés restringit.

Facua ha assegurat que, si es confirmen les informacions que apunten que els equips patiran un alentiment en el seu rendiment d'entre el 5% i el 30%, reclamarà el pagament de compensacions econòmiques.