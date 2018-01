El Govern de Navarra aconsella no viatjar per la xarxa de carreteres de la comunitat

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va activar ahir l'alerta roja pel risc extrem de nevades a la zona centre de Navarra, amb la possibilitat d'acumulacions de fins a 25 cm per sobre dels 500 metres i de fins a 15 cm entre els 400 i 500 metres.

Les intenses precipitacions van provocar problemes per a la circulació per la xarxa de carreteres de la Comunitat foral, de manera que el Govern de Navarra va aconsellar no agafar el cotxe i, en el cas de ser imprescindible, extremar les precaucions al volant.

Així mateix, es troben en alerta taronja –risc important– el vessant cantàbric, on s'esperen acumulacions de 5 cm al voltant dels 500 m d'altitud.