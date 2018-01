La grossa del sorteig del Nen deixa una pluja de 100 milions d'euros a Bilbao

El número 05685, premiat amb la grossa del Sorteig Extraordinari del Nen, es va vendre íntegrament a l'administració de loteria número 19 de Bilbao, a l'avinguda Lehendakari Agirre del barri de Deusto, i va repartir 100 milions d'euros. Segons Juanjo Elejalde, encarregat d'aquesta administració de loteria, que regenta la seva família, es va vendre tot a finestreta, de manera que el premi està «molt repartit». «S'ha venut una part a Deusto, una part a Arangoiti i a tot Bilbao, perquè aquesta és una administració molt de pas», va assenyalar, i va afegir que el bar Ziortza d'Arangoiti «n'ha comprat, de manera que l'amo de l'establiment m'imagino que n'haurà venut algun».



Elejalde va explicar que va vendre «50 sèries, 100 milions d'euros, i cada dècim suposa 200.000 euros», i va assegurar que és la segona vegada que reparteix «un gran premi», encara que «la vegada anterior era petit i va ser per Nadal, concretament un número baix que va acabar també en 5, quan l'administració era a Gardoqui», regentada per la seva mare. «Per a mi és una alegria que hagi tocat a Deusto i a la gent d'aquí», va explicar.



Precisament, al bar Ziortza d'Arangoiti es van reunir nombrosos veïns afortunats amb la grossa en el sorteig del Nen. Tomás, propietari d'aquest establiment, va assegurar que hi podria haver venut «uns 132 o 133 dècims», de manera que el premi està «molt repartit per tot el barri». «Sento molta satisfacció», va assegurar l'amo d'un bar que ha repartit més de 26 milions amb la grossa del sorteig extraordinari del Nen d'aquest any. Cada basc va gastar una mitjana de 23,22 euros a comprar dècims, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat.



Paral·lelament, el número 18442 va ser el segon premi del Sorteig Extraordinari de Loteria del Nen, i es va vendre en part a Vitòria, Anoeta i Eibar. Dotat amb un total de 750.000 euros la sèrie, el 18442 es va vendre també a València, Andalusia, Catalunya, Canàries, Madrid, Múrcia i Astúries. A Catalunya, es van vendre dècims premiats a Montcada i Reixac, Vic i Sant Andreu de la Barca (vegeu-ne pàgina 3).



El tercer premi va ser per al número 23282, dotat amb 250.000 euros per sèrie, i ha estat venut a l'administració número 1 de la localitat murciana de Yecla.



Els dècims que acabin en 4946 o 7468 rebran 3.500 euros. A més, aquestes són les 14 terminacions de tres xifres per les quals cada butlleta rebrà 1.000 euros: 397, 179, 272, 742, 158, 880, 421, 752, 449, 539, 211, 458, i 856. Els acabats en 43, 42, 25, 51 i 01 rebran 400 euros. Els reintegraments han estat per al 5 7 8.



El sorteig es va celebrar al Palau d'Exposicions i Congressos Llenç Nord d'Àvila (amb motiu de l'Any Jubilar Teresià), mitjançant el sistema de bombos múltiples, i s'han repartit 630 milions d'euros en premis, a través de 40 sèries de 100.000 bitllets cadascuna –200 euros el bitllet i 20 euros el dè- cim–, segons Loteries i Apostes de l'Estat (LAE).

Afortunats per Nadal i pel Nen



Una família de la petita localitat alacantina de Benijòfar va gua-nyar ahir un total de 750.000 euros en tenir deu dècims premiats del segon premi del Sorteig Extraordinari de Loteria de Reis, corresponents al número 18442. I és que, en poc més de dues setmanes, la sort els ha somrigut dues vegades aquestes festes, ja que també van resultar afortunats amb un cinquè premi en el Sorteig de la Grossa de Nadal celebrat el dia 22 de desembre, amb el número 22253, amb 6.000 euros.



Després de tenir sort amb la grossa de Nadal, per al sorteig de Reis els membres de la família es van animar i van comprar nou dècims més en el mateix establiment on ja ho havien fet per Nadal. I cadascun dels dècims ha resultat premiat amb 75.000 euros. El venedor d'aquest estanc de Benijòfar, Fernando Pomares, va relatar ahir a Europa Press la sensació «indescriptible» d'haver portat la sort en dues ocasions als veïns del municipi.



La família afortunada, d'ètnia gitana, ja celebrava el premi a la porta de l'establiment, que estava tancat, amb una «festeta» amanida, com no, amb el tradicional copa de cava. Més de 20 persones celebren la sort, liderades per la matriarca i, entre elles, nens i algun nadó.



La màquina expenedora d'aquest estanc –ubicat al carrer de Ramón i Cajal, 5 de Benijòfar– va ser l'única de la província d'Alacant que va vendre dècims premiats amb el segon premi de Reis. Només un altre establiment de la Comunitat Valenciana, al municipi de Carlet, va resultar afortunat en un premi que ha caigut molt repartit per tota la geografia estatal.