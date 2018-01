Mor als 77 anys Antoni Subirà, exconseller d'Indústria i fundador de CDC

L'exconseller d'Indústria i fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Antoni Subirà, ha mort aquest diumenge als 77 anys, segons ha informat el PDeCAT de Mataró.

Subirà, juntament amb Miquel Roca i Junyent, Anton Canyelles i Jordi Pujol, va ser un dels ideòlegs de CDC en la clandestinitat. Un cop instaurada la democràcia, va ser diputat per CiU al Parlament durant les quatre primeres legislatures i portaveu del grup parlamentari entre el 1982 i el 1989.

Aquell mateix any va ser nomenat conseller d'Indústria i Energia, càrrec que va deixar el 1996 per fer-se càrrec del departament d'Indústria, Comerç i Turisme, càrrec que va ocupar fins al 2002. Subirà va impulsar la internacionalització del sistema productiu català i nombroses infraestructures tecnològiques avançades de servei als diferents sectors.

A través de Twitter, el número 4 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha mostrat "colpit" per la mort d'Antoni Subirà, i l'ha definit com "una gran persona i un gran patriota". També a través de les xarxes socials, el president destituït Carles Puigdemont ha assegurat que "li devem moltes coses, especialment el paper internacional exitós de Catalunya en política de clústers".

Subirà va néixer a Mataró el 1940 i era fill d'una família d'industrials. El 1962 es va doctorar en Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i va obtenir el títol de màster en ciències al Massachussetts Institute of Technology de Cambridge el 1965, any en què s'incorporà a l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (IESE). Entre el 1079 i el 1988 va ser president del consell d'administració del diari 'Avui'.

Després de l'etapa com a polític es reincorporà a l'IESE. Des del 2010 era membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i el gener del 2016 va ser nomenat president en successió de Jordi Porta.