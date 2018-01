Una mossa no va a la presó perquè prescriu la seva pena

La mossa d'esquadra de Sant Feliu de Guíxols condemnada a 3 anys de presó per posar multes falses no complirà la pena perquè ha prescrit. Els jutges van considerar provat que Saray Pastor va buscar les dades d'un cambrer d'una discoteca que es va negar a servir-la per sancionar-lo amb tres infraccions de trànsit que no havia comès. Després de diversos recursos, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència, que va acabar sent ferma el 2012. Aleshores Pastor va demanar un indult al Govern espanyol, fet que li va permetre evitar entrar la presó fins que es resolgués. El Consell de Ministres, però, no es va pronunciar durant quatre anys i mig i l'Audiència de Girona va demanar que ingressés a presó, però no es va poder localitzar la noia.