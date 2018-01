El PP demana una consulta veïnal per decidir el futur del solar de la Model

El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha proposat que l'Ajuntament organitzi una consulta veïnal per determinar els usos dels futurs equipaments dels terrenys on s'aixeca la presó de la Model, actualment clausurada.

«La consulta ha de fer-se aquest any per executar els equipaments entre 2019-2020 i no ajornar-ho al proper mandat», com assegura que pretén l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, segons va afirmar el líder popular en un comunicat ahir.

Fernández va recordar que en una comissió al juliol el govern de Colau va contestar al PP que l'Ajuntament farà un procés participatiu, descartant la possibilitat d'una consulta amb els veïns per decidir futurs usos que s'adeqüin a les necessitats del barri.

No obstant això, Alberto Fernández proposa «una consulta que s'encaixi dins de l'àmbit de participació ciutadana municipal, tal com es va fer el 2010 amb la consulta del tramvia i la Diagonal», llavors durant el mandat del socialista Jordi Hereu.