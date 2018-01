Protecció Civil alerta de pluja intensa i fort vent aquest cap de setmana

Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir la prealerta del pla Inuncat per la pluja intensa i forts vents que s'esperen aquest cap de setmana, especialment en el litoral i Pirineus.

Segons va informar Protecció Civil ahir en el seu compte de Twitter, aquest episodi s'allargarà fins avui al migdia i afectarà més el litoral, el prelitoral sud i central, i els Pirineus i el Prepirineu Occidental.

També va decidir mantenir activa l'alerta Procicat pel fort onatge que s'espera aquest cap de setmana a la costa de Tarragona, Barcelona i Girona.



Temporal de neu

El temporal de neu que afecta la Península ibèrica des d'ahir està complicant la circulació en diversos punts de les carreteres a l'estat. Ahir, per exemple, va obligar a tancar al trànsit diverses vies, algunes d'elles d'àmbit nacional, especialment en zones de munta-nya. També va decretar l'ús obligatori de cadenes en algunes zones, segons va informar la direcció general de Trànsit.

Concretament, passades les vuit del vespre d'ahir, a la Comunitat de Madrid era intransitable per l'A-1 a l'altura d'Horcajo de la Sierra, i eren obligatòries les cadenes en aquesta mateixa carretera a Buitrago de Lozoya, Somosierra i La Rades, a prop de Segòvia. També era obligatori l'ús de cadenes a la M-604 a Lozoya (Madrid).

A més, a Andalusia van tallar-se al trànsit diverses vies: a Granada, l'A-337 era intransitable a Calahorra i va produir-se un tall total a l'A-4030 (Monachil), mentre que a Còrdova va tallar-se la CO-6210 a l'altura de Zuheros i, a Cadis, la CA-9104 a Grazalema.

D'altra banda, a Castella i Lleó, eren intransitables a Segòvia en diversos trams l'AP-6 i l'AP-61 a San Rafael i la CL-601. A Àvila, no es podia circular per alguns trams de l'AV-500 i la CL-505, mentre que a Salamanca la DSA-191 i la DSA-180 també estaven tallades. A Navarra, eren intransitables les NA-2011 i NA-2012 a l'altura d'Ochogavia; a la Rioja, l'A-12 a l'altura de Najera, i, a Cantàbria, la CA-631 a l'altura d'Estacas de Trueba.

La DGT va alertar, a més, de les dificultats per circular i la visibilitat reduïda que va ocasionar el temporal en altres carreteres de províncies on les nevades ahir eren abundants, i va demanar circular amb precaució tant en vies principals com en secundàries.

El ministeri de Foment va activar ahir «els mitjans necessaris» per fer front a les nevades que puguin produir-se al llarg d'aquest cap de setmana a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, la Rioja i Madrid.