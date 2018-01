La tempesta polar que colpeja els EUA deixa una vintena de víctimes mortals

L'onada de fred polar que està colpejant els Estats Units i que es preveu que s'intensifiqui en els propers dies ha deixat fins ara almenys 19 morts en els estats afectats, a més de milers de vols cancel·lats o ajornats, segons informen els mitjans locals.

Els últims casos van ser un cos trobat a la vora del llac Winnebago al comtat de Fond du Lac, Wisconsin (nord-est), d'una persona que estava desapareguda des del 27 de desembre i que se suposa que va morir de fred, segons el canal The Weather Channel.

Les autoritats també van informar d'un home mort al comtat de Greenup, a Kentucky (est), i hi ha informes de morts en els estats de Texas i Mississipí (sud) i Michigan (nord-est). L'anomenada bomba meteorològica, equiparable a un huracà hivernal, està colpejant amb duresa la costa est dels Estats Units, i durant la jornada de dimecres es van registrar inusuals nevades a Florida, inclosa la seva capital, Tallahassee, on feia tres dècades que no nevava. També hi ha hagut nevades rècord a Carolina del Sud i a Geòrgia.