Toni Soler demana perdó als jutges del Suprem per un comentari a Twitter

El presentador de TV3 Toni Soler va demanar perdó ahir als jutges del Tribunal Suprem espanyol. En un missatge al seu compte de Twitter, Soler va publicar el següent missatge: «Mil disculpes. No vull que cap jutge sigui atropellat per cap tràiler. (Disculpa'm especialment @junqueras per haver ajudat l'enemic a desviar el foc)».

Soler va preguntar-se aquest divendres si es considera delicte d'odi «voler que un tràiler atropelli els membres del Suprem» després que l'alt tribunal acordés mantenir la mesura de presó provisional que pesa sobre l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Aquest comentari va generar una cascada de reaccions a Twitter, tant aclamant la seva actitud com censurant-la.

No és la primera vegada que el presentador de TV3 és qüestionat pels seus durs comentaris relatius al tema, amb crítiques cap a líders, com ara Inés Arrimadas, de Cs, i una fèrria defensa dels exmembres del Govern empresonats, als quals considera presos polítics.