Comencen les converses per repetir la «gran coalició» de govern a Alemanya

El líder socialdemòcrata alemany, Martin Schulz, va declarar ahir que té intenció d'abordar les negociacions per a una coalició de govern amb la cancellera, Angela Merkel, des d'una actitud «constructiva» i sense marcar «línies vermelles», segons va fer saber en un comunicat amb motiu de l'obertura ahir de la primera ronda de converses, que es prolongarà durant cinc dies.

La reunió té lloc en un moment crucial en la política alemanya, després del fracàs de les primeres negociacions entre la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) de la cancellera, els verds i els liberaldemòcrates, que l'ha obligat a un segon intent amb el seu soci en el govern anterior.

Els socialdemòcrates de Schulz, l'SPD, van optar en un primer moment a convertir-se en primera força opositora després dels resultats dels comicis de finals de l'any passat, però han acabat obrint la porta a negociacions per repetir la «gran coalició» de l'última legislatura amb el partit de Merkel i amb el «partit germà» d'aquest últim, la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU), que lidera Horst Seehofer.

Merkel ha reconegutque encara «queda molta feina per fer» en aquestes noves negociacions, però s'ha mostrat convençuda que és possible «formar una coalició». «Em sento optimista», ha asseverat la mandatària.

La ruptura al novembre de les negociacions entre conservadors, liberals i ecologistes ha posat fi a gairebé 70 anys de tradició de pacte i consensos en la formació del govern alemany, fet que ha generat un terratrèmol polític en part provocat per la irrupció de la ultradreta amb la formació alternativa per a Alemanya (AFD).

La idea d'una gran coalició no desperta entusiasme entre la població alemanya, atès que és considerada com una mesura d'emergència. Segons una enquesta de la cadena ARD, només el 45% dels alemanys hi és favorable, mentre que més de la meitat, el 52%, s'ha mostrat escèptic respecte a aquesta fórmula.

La CDU i l'SPD han acordat no filtrar informació sobre les negociacions, amb l'objectiu de facilitar el diàleg, segons va informar aquest dijous la revista alemanya Der Spiegel.

Els líders dels partits, Merkel, Seehofer i Schulz, respectivament, han acordat mantenir en secret les discussions de la taula de negociacions per no minar la confiança entre les parts.