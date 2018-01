Cs insta el PSOE a negociar els pressupostos amb el PP per no dependre del PNB

El vicesecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha insta el PSOE a seure a negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb el Govern, perquè almenys s'abstinguin i permetin aprovar els comptes de l'Estat, ja que al seu parer és negatiu que aquest tema quedi a mans de partits nacionalistes com el PNB.

Preguntat per les negociacions polítiques al voltant dels pressupostos, Villegas considera que «el responsable» per part dels dos grans partits seria seure a dialogar. Per això va fer una crida perquè PP i PSOE «s'asseguin, negociïn i arribin a acords». «Que el PSOE posés damunt de la taula les seves exigències per, almenys, poder abstenir-se en aquests pressupostos i que no estiguéssim en mans dels nacionalistes altra vegada», va assenyalar el dirigent taronja en una entrevista amb Europa Press.

Villegas critica que PP i PSOE sí que es posen d'acord per «no fer reformes» i per «paralitzar» assumptes com la renovació de RTVE. «Doncs que arribin també a acords per poder tirar endavant aquests Pressupostos», va instar, apuntant que aquests comptes han de consolidar una baixada de l'IRPF a les rendes més baixes o augmentar el permís de paternitat. «Coses bones», va dir.