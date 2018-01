La DGT assenyala la concessionària de l'AP-6 com a responsable del caos

El director general de trànsit, Gregorio Serrano, ha assegurat no haver pensat a dimitir després del col·lapse que es va viure aquest cap de setmana en l'AP-6 a conseqüència de la nevada i ha atribuït la situació a la carretera, amb milers de conductors i passatgers atrapats, a "múltiples causes" i no només als conductors. Així mateix, ha recordat que la gestió interna de l'AP-6 no correspon a la DGT.

"No tinc cap motiu (per dimitir), estic a disposició del ministre les 24 hores del dia", ha explicat Serrano en una entrevista en la Cadena Ser recollida per Europa Press en la qual ha admès que era ell el màxim responsable al capdavant de la DGT durant el cap de setmana, encara que es trobava a Sevilla.

El director general de trànsit ha insistit que "la decisió de la gestió interna de l'AP-6 no correspon a la DGT" i ha recordat que "en els centenars de milers de quilòmetres de carreteres que hi ha en la resta d'Espanya no va haver-hi cap problema; va haver-hi vuit centres de gestió en els quals es va estar treballant tot el dia i tota la nit".

"La gestió de l'AP-6 correspon a Abertis i ella haurà d'explicar el que ha succeït per convertir-se en una ratera", ha dit Serrano, que ha reiterat que en el caos viscut en la via va tenir a veure la decisió "poc encertada" de conductors de posar-se en circulació malgrat els advertiments de la DGT, encara que ha precisat que va ser un cúmul de "múltiples causes".

"No només va ser la copiosa i excepcional nevada que va caure a la nit i la coincidència de l'operació retorn de Nadal, sinó que també dins de les multiples causes està la decisió poc encertada d'alguns conductors que, sabent i tenint informació de la nevada, es posessin a viatjar sense cadenes ni pneumàtics d'hivern" i a unes hores properes a la nit i que portarien problemes, ha indicat Serrano.

Així mateix, ha rebutjat les acusacions de falta d'informació sobre la situació per part de la DGT i ha explicat que, des del dijous passat, "es va començar a informar sobre la important nevada que cauria el dissabte i el diumenge; es van llançar més de 4.000 missatges en panells d'informació sobre com planificar el viatge i de no circular per determinades vies, i 500 butlletins de ràdio".

Quant a la gestió per part d'Abertis, l'empresa concessionària de l'AP-6, ha remès a l'expedient informatiu obert pel Ministeri de Foment per esclarir el succeït. "La DGT té la competència de controlar milers de quilòmetres de carreteres, l'AP-6 és una autopista de peatge que té el seu propi centre de gestió i en aquest sentit el Ministeri ha obert expedient informatiu".

Serrano ha indicat que dins del pla hivernal d'aquesta autovia, Abertis ha de garantir que tinguin les llevaneus adequades, a més de la sal i fundents preparats prèviament a les nevades i "la gestió davant un devessall de vehicles és una qüestió que correspon a l'operatiu diari d'ells", ha afegit.