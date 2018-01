ERC veuria de bon ull que la CUP fes «un pas més» per implicar-se en el proper Govern

ERC veuria de bon ull que la CUP fes «un pas més» per implicar-se en el Govern en la propera legislatura. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, assegura en una entrevista a l'ACN que seria «molt benvingut» aquest pas i es mostra disposat a parlar amb els cupaires «tant com calgui per veure fins on volen ser-hi aquesta vegada». «No només travar l'estabilitat des del Parlament com ha passat altres vegades, sinó que si hi ha la possibilitat de fer un pas més i que aquesta estabilitat vingui també des de la implicació al Govern estaríem disposats a parlar-ne», declara.

D'altra banda, ERC també aspira a arribar a punts d'acord amb els comuns, tot i que aquests acords no cal que s'assoleixin abans del 17 de gener, quan es constitueixi el Parlament, sinó que es poden desenvolupar «sense excessiva pressa».

Sabrià es mostra «molt content» del treball fet amb la CUP fins ara, però assegura que estarien encantats de valorar que els cupaires facin un pas més en aquesta legislatura amb una implicació no només parlamentària, com s'ha produït en les legislatures anteriors, sinó també al Govern. El republicà considera que segurament aquest pas «seria bo per a tothom».

En clau parlamentària, el portaveu d'ERC també es mostra «disposat a parlar» sobre cedir un diputat a la CUP perquè pugui tenir grup parlamentari propi i no quedar-se al grup mixt amb els quatre diputats assolits el 21-D.