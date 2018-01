La Guàrdia Civil diu que detenir abans «El Chicle» hauria estat precipitat

El responsable de la comandància de la Guàrdia Civil de La Corunya, el coronel Francisco Javier Jambrina, va defensar ahir el paper de la Benemèrita en el cas Diana Quer i va al·legar que no es va detenir abans José Enrique Abuín El Chicle perquè hi havia risc que no s'aconseguís una condemna per falta de proves.

Així va expressar-se Jambrina ahir en una entrevista a la Cadena Ser en què va afirmar que «si no s'hagués frustrat» l'intent de rapte d'una jove a Boiro (La Corunya), «podria haver passat» un cas semblant al de Diana Quer, però que, en cas que es detingués El Chicle de manera precipitada, «també» podria haver passat un fet similar.

D'aquesta manera, reconeix que es va córrer «un risc» per no haver detingut abans El Chicle, però també apunta que el perill seria «més gran» en cas que José Enrique Abuín no fos condemnat i quedés en llibertat.

«Quan ja ha passat pel jutge i el jutge ha dit que no hi ha motius per processar-lo no podem fer un seguiment d'aquest individu com sí que vam fer esporàdicament per fer-li sentir que era objecte de vigilància i que seguia en el punt de mira de la policia», va assenyalar Jambrina.

En aquesta línia, el responsable de la comandància de la Guàrdia Civilde la Corunya va confirmar que la Benemèrita investiga altres possibles casos similars a què El Chicle podria estar vinculat, una hipòtesi que, de moment, és descartada pel coronel.

«De moment ho veiem improbable perquè a partir d'un examen preliminar no ens apareix ningú amb aquest perfil, tenint en compte que les víctimes que buscava eren noies molt joves», va apuntar.

Jambrina va posar com a exemple el cas de la suposada agressió sexual que El Chicle va cometre contra la seva cunyada quan aquesta tenia 17 anys i l'atac a Boiro a una jove de 20 anys.

Així, creu que aquests antecedents marquen que Abuín buscaria un perfil «de gent molt jove» i que no hi ha a la zona casos oberts que encaixin en aquestes característiques. «No n'hi ha, però en tot cas s'estan revisant tots els casos», va afegir.

El passat divendres van declarar en qualitat de testimonis els dos joves que van auxiliar la jove que va denunciar un intent de segrest el passat dia de Nadal a Boiro, fet que va precipitar la detenció de José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle.