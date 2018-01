L'autòpsia del cos de Diana Quer decideix avui el futur de «El Chicle»

El cas per la mort de Diana Quer arriba avui a una jornada clau amb la presentació de l'informe preliminar de l'autòpsia. El document permetrà conèixer si la jove madrilenya de 18 anys va morir a causa d'un fortuït atropellament mortal, com sosté l'autor confés de la mort -José Enrique Abuín Gey, conegut, com El Chicle-, o bé va ser un homicidi dolós o assassinat, com sospita el jutge instructor del cas pels indicis existents.

Les penes de presó que afrontarà El Chicle dependran fonamentalment del tipus de delicte que finalment se li imputi. Un atropellament mortal seria considerat un homicidi imprudent penat amb fins a 4 anys de presó; mentre que l'homicidi elevaria la condemna a 15 anys i l'assassinat a 25. Si a més hi ha delicte sexual, seria ferm candidat a la presó permanent revisable, si segueix en vigor ja que el Congrés debat ara la seva derogació.

L'advocat de El Chicle pot deixar de representar-lo segons el resultat de l'autòpsia



L'informe preliminar de l'autòpsia al cos de Diana Quer, trobat el 31 de desembre, resulta també fonamental perquè El Chicle conservi al seu advocat defensor. Ramon Sierra ja va avançar que en el cas que l'autòpsia contradigui la versió d'Abuín Gey i observi indicis de delicte sexual deixaà al seu representat per una qüestió de confiança. "Si el client ens menteix podem fer el tonto, però no tant", assenyala el lletrat.

Sierra espera que aquest mateix matí al Jutjat d'Instrucció 1 de Ribeira se'ls notifiqui l'informe preliminar de l'autòpsia realitzada al cos de Diana Quer al IMELGA de Santiago. Precisament l'absència d'aquest document, considerat imprescindible tant per la defensa com per les acusacions per abordar el procés, va portar al penalista corunyès a recomanar a Abuín Gey "que s'acollís al seu dret a no declarar al jutjat les dues vegades que ha estat citat. "Fins que sapiguem l'informe preliminar no declararem, perquè ja vam declarar en el seu dia a la Comandància de la Guàrdia Civil i no té sentit tornar a fer-ho", ha puntualitzat el lletrat.

Aquesta tarda a les 16.30 hores Sierra es reunirà al centre penitenciari i Teixeiro amb El Chicle. Si l'explicació que va donar sobre l'atropellament se sustenta amb proves de l'autòpsia, abordaran l'estratègia de defensa; si els indicis apunten a un delicte sexual, l'advocat li comunicarà que renuncia a representar-lo.

El cos, recuperat gairebé 500 dies després de la desaparició de Quer



El cadàver de la jove madrilenya va aparèixer nu i llastrat amb blocs de formigó en un dipòsit d'aigua a Rianxo el passat 31 de desembre. Abuín Gey, detingut pel rapte frustrat d'una altra jove a Boiro el passat 25 de desembre, va portar la Guàrdia Civil fins allà, gairebé 500 dies després de la desaparició de la jove a les festes de Pobra l'agost de 2016. L'informe preliminar determinarà ja si el jutge obre procediment per la Llei del Jurat o no. De tota manera, aquesta mateixa setmana es veurà completat amb l'informe de l'antropòleg forense Fernando Serrulla que estudia l'esquelet per intentar determinar si com se sospita Diana va ser estrangulada o agredida sexualment.