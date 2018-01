Nigèria inicia una evacuació a gran escala dels seus ciutadans retinguts a Líbia

El ministre d'Exteriors de Nigèria, Geoffrey Oneyma, ha anunciat l'inici d'un operatiu especial per evacuar els milers de nigerians que hi ha a Líbia, molts dels quals van arribar a la nació nord-africana amb l'esperança d'arribar a Europa i han quedat atrapats per les màfies. «El nostre objectiu és aconseguir que els ciutadans nigerians tornin a casa com més aviat millor», va dir Oneyma en declaracions als mitjans de comunicació des de Trípoli, on és de visita oficial. Per a això, el Govern ha noliejat diversos vols.

Oneyma ha indicat que el Govern estima que hi ha uns 5.500 nigerians a Líbia, si bé ha subratllat que la xifra podria variar. «La dificultat de trobar números precisos és que alguns estan sota control del Govern central, altres fora dels camps i altres en zones encara menys accessibles», va explicar.