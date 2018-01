La renúncia de Meritxell Serret obriria les portes del Parlament a David Rodríguez, alcalde de Solsona

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va quedar a les portes de ser diputat per Esquerra després del resultat del 21-D. Ara, però, la possible renúncia de l'exconsellera Meritxell Serret, a Bèlgica, li pot garantir al solsoní un escó per la primera sessió de la cambra catalana.

Que els diputats electes que són a Brussel·les - Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret)- desisteixin del seu càrrec és una qüestió que ha cobrat força aquest dilluns i ja són diverses les veus dins l'independentisme que consideren que si no poden acudir al Parlament, pel risc a ser detinguts i empresonats, posen en perill la majoria sobiranista que actualment hi ha a la Cambra: 70 diputats, només dos escons per sobre de la majoria absoluta.

Els possibles substituts



Si Comín decidís renunciar, el substituiria el número 19 per Barcelona -i que ja va ser diputat de JxSí en la passada legislatura- Gerard Gómez del Moral; si ho fes Serret, el substituiria el 6 per Lleida, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez.

Si renunciés Ponsatí, entraria com a diputat el número 18 del JuntxCat per Barcelona, l'exalcalde d'ICV per Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Antoni Morral; si ho fes Puig, el substituiria el 8 per Girona, Ferran Roquer, que va ser director dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa a Girona.

La decisió l'haurien de prendre abans del 17 de gener, ja que aquell dia el Parlament es reunirà per primera vegada en aquesta legislatura i la majories que aquell dia es formin determinaran si la Cambra té un president independentista o un de contrari a aquest projecte polític.

Les mateixes fonts sostenen que, si els consellers volen eventualment renunciar a l'acta, només han de comunicar-ho a la junta electoral provincial corresponent, i aquesta ja s'encarregaria d'expedir la credencial corresponent al nou diputat sobre el que recauria l'acta.

De la mateixa manera que no és necessari acudir presencialment per obtenir la credencial de diputat, tampoc cal fer-ho per renunciar-hi.

La cita parlamentària del 17 de gener



El ple del Parlament del 17 de gener el pilotarà en primer lloc el que es coneix com la Mesa d'Edat, que la compondran els dos diputats més joves i el diputat de més edat, que seran els encarregats d'organitzar la votació perquè es triï la Mesa del Parlament.

Si no hi ha canvis respecte als diputats electes actuals, la Mesa d'Edat l'haurien de formar Ernest Maragall, David Bertran i Rut Ribas.

No es preveu la renúncia de Puigdemont



Els independentistes no contemplen que Carles Puigdemont també renunciï ja que, en aquest cas, això li impediria ser investit perquè per ser president de la Generalitat sí que és condició 'sine qua non' haver aconseguit acta de diputat en les eleccions.

En canvi, els diputats electes que són amb ell a Brussel·les, sí que podrien accedir al càrrec de conseller igualment.