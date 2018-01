Ximo Puig diu que ajornar el finançament per la situació catalana és «perdre temps»

l president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertit aquest dilluns que ajornar el nou finançament a causa de la situació política a Catalunya "no és guanyar temps, com plantegen alguns, sinó perdre un temps vital per resoldre el problema territorial d'Espanya". Puig ha afegit que el problema territorial "no és només Catalunya i no pot estar només vinculat a aquesta qüestió perquè la definitiva solució al problema del finançament és un element clau per solucionar els problemes d'Espanya". El president valencià ha fet aquestes declaracions després de la reunió de la comissió mixta de seguiment de la reforma del sistema de finançament, anb participació dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes, la Generalitat Valenciana i els agents socials.

En roda de premsa, Puig ha exigit que l'estat aboni "immediatament" i no al mes de juliol els vora 1.500 milions d'euros corresponents a la liquidació del sistema de finançament del 2016 perquè són "recursos dels valencians" necessaris per poder pagar proveïdors. Així mateix, ha dit que no permetrà "xantatges" després que el govern espanyol hagi dit que es planteja una retallada de 353 milions sobre el finançament compromès per al 2018 a causa de la pròrroga dels Pressupostos generals de l'Estat.

El cap del Consell ha dit que en les pròximes setmanes Mariano Rajoy ha de "pal€liar" l'incompliment del compromís de reformar el finançament abans de final del 2017. Puig ha advertit que no permetrà retallades i que continuarà treballant "sense descartar cap via" perquè es visualitzi el "problema valencià" de l'infrafinançament.

Per la seva part, la vicepresidenta Mónica Oltra ha remarca la unitat en què s'ha dut a terme la reunió i ha explicat que segons l'informe dels experts valencians en la comissió l'infrafinançament provoca que al País Valencià que les polítiques de protecció social estiguin un 60% per sota de la autonomies que més inverteixen, entre un 20 i un 50% en despesa pública per alumne i entre un 10 i 15% en sanitat.

PP: "Tot no és canvi de model sinó gestió diària"



El portaveu d'Economia del PP Rubén Ibañez s'ha mostrat partidari de canviar el model de finançament però ha dit que el model presentat per la Generalitat Valenciana "pot dilatar la realitat" a causa de la modificació plantejada de la Llei de l'IVA i canvis en la quota basca i navarresa.

Ibañez ha dit que sense aprovar els PGE no serà possible que els valencians rebin els 13.000 milions d'euros que els experts remarquen i ha afegit que, segons aquest informe, amb l'infrafinançament xifrat en 30.000 milions "aquesta comunitat va ser governada pel PP entre 2009 i 2013". Per últim, ha remarcat al respecte que "tot no és reclamar un canvi de model, que sí, també és la gestió diària".

PSPV: "No ens poden sotmetre al xantatge dels PGE"



El síndic del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha dit que els números que plantegen els experts és "el dramatisme en termes econòmics". Mata ha afegit que es tracta "d'un problema polític de primer ordre" i ha rebutjat que el PP "ens sotmeti a un xantatge en dir que tindrem més recursos si aprovem els PGE". Al respecte, el síndic socialista ha proposat asimetria en el dèficit de les autonomies, retornar als càlculs del finançament per al 2018 i que la regla de despesa no ha de ser la mateixa per a les autonomies pitjor finançades.

Compromís: "Ni xantatges, ni incompliments ni excuses"



Per la seva part, el síndic de Compromís Fran Ferri ha advertit que el seu grup no tolerarà "ni xantatges ni incompliments ni excuses" i que donarà suport a les mobilitzacions socials o accions polítiques en favor d'un millor finançament "malgrat que alguns els molesti, perquè més ens molesta a nosaltres és no tenir els serveis que ens pertoquen perquè el govern central continua discriminant-nos".

Podem: "Hi ha voluntat explícita de demorar la solució"



El síndic de Podem Antonio Estañ ha assenyalat que l'informe remarca que hi ha una voluntat explícita de demorar la solució del finançament, que ha dit que és "insostenible a diversos nivells". Estañ ha afegit que mecanismes com el FLA serveixen per "fer xantatge" i ha dit que cal teixir aliances amb altres autonomies per "trencar-los el ritme i sortir de l'impàs al que volen arrossegar-nos".

Cs: "No hi haurà finançament però sí quota basca"



El diputat de Cs Toni Woodward ha remarcat que l'informe constata que no hi haurà finançament el 2018 i ha lamentat que malgrat això s'hagi negociat la quota basca. Woodward s'ha mostrat pessimista perquè l'any vinent hi hagi nou finançament i ha lamentat el "cinisme" del PP, PSOE i Podem.