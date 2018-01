Adjudiquen el projecte per soterrar el tren a Montcada

Adif va adjudicar ahir el contracte per a la redacció de l'estudi informatiu i dels projectes bàsic i constructiu per soterrar la línia ferroviària R2 al seu pas pel municipi de Montcada i Reixac, on hi ha hagut nombrosos atropellaments.

La unió temporal d'empreses (UTE) formada per les compa-nyies Teccuatro, TREN TRayet i Geocontrol serà l'encarregada d'elaborar-los i disposa d'un pressupost de 2.058.621,6 euros i un termini d'execució de 21 mesos. Els treballs consisteixen en la redacció i els projectes constructius d'infraestructura, via, energia i electrificació, i de les instal·lacions de protecció civil i proteccions acústiques i vibratòries, segons va informar ahir Adif a través d'un comunicat.