Mas destaca la «gran tasca» que va fer Antoni Subirà tant pel país com pel partit

El 129è president de la Generalitat, Artur Mas, va expressar el seu condol per la mort d'Antoni Subirà, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya.

Mas el va descriure com una «figura rellevant dins del partit i que ha fet una gran tasca pel país». A més va voler destacar el seu esforç «ingent i imprescindible per internacionalitzar la indústria catalana i situar-la com una de les més competitives del món», en la seva etapa com a conseller d'Indústria.

A través d'un comunicat, Mas va lloar també la seva «talla» com a parlamentari, paper que va desenvolupar durant més d'una dècada. «Una de les ments més clares i dels esperits més lliures que ha tingut la política del nostre país», va concloure el també president del PDeCAT.

Subirà va morir diumenge als 77 anys. La cerimònia de comiat es farà demà a les 10 del matí a l'església parroquial de Sant Cristòfol de Premià de Mar. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, assistirà a la cerimònia, mentre que Mas no va aclarir si serà a la cerimònia o a la capella ardent.