El pres amb sobredosi que «ressuscitar» al dipòsit es recupera i demana tabac

"Volien enterrar-lo viu", assegura Luis Manuel Montoya, oncle de Gonzalo, el pres de 29 anys a qui diumenge van donar per mort tres metges (dos de la presó d'Astúries i la forense de guàrdia) i que "va ressuscitar" en plena taula d'autòpsies. L'error dels facultatius va tenir com a origen -segons diverses fonts consultades- una sobredosi d'un còctel de substàncies estupefaents que el van sumir en un estat de coma profund l'aparença del qual és similar a un decés.

Al llarg del dia d'ahir, l'evolució de Gonzalo Montoya Jiménez va ser molt favorable. El seu pare, José Carlos Montoya, va assegurar que estava molt millor, "demanant-me cigarretes i una mica de menjar". El pare li va preguntar al pres què havia passat i ell li va respondre que no se'n recordava de res, només que l'havien ficat en una bossa i s'havia quedat "paralitzat", sense poder-se moure. Si no sorgeixen complicacions, avui dimarts o demà dimecres passarà a planta, on completarà la seva recuperació, sempre custodiat per dos guàrdies.

A l'exterior de l'HUCA, la seva família es queixava amargament de la rocambolesca història de Gonzalo Montoya, que ahir va aconseguir un fort impacte en els mitjans de comunicació de tot Espanya i fins i tot a l'estranger, ja que fins i tot la BBC es va fer ressò del cas. Un cosí del reclús assegura que "va estar ficat en la cambra frigorífica i ja el tenien marcat per fer l'autòpsia" quan va començar a moure's i roncar, alertant als operaris de la funerària i l'auxiliar d'autòpsies, que van cridar a una ambulància. Els familiars ja s'havien desplaçat a recollir el cadàver quan els van dir que Gonzalo no era mort.

Els familiars s'han mostrat indignats. "Això és una negligència mèdica", clamen. I veuen en tot aquest assumpte cert racisme. "Jo he estat al centre penitenciari també i ens tracten com a gossos per ser gitanos. Si estàs malalt, et donen un ibuprofèn i t'envien a la cel·la", va assegurar un cosí del fals finat. Aquest mateix familiar va assegurar que els presos en tractament se'ls dóna la medicació per a diversos dies, el que augmenta el risc de sobredosi. "Això no passa a la UTE, et controlen cada pastilla", van dir.

Gonzalo Montoya, condemnat a tres anys i mig de presó per robar ferralla, segons assegura la seva família, en porta tres de tancat. "Té depressió per no poder veure la seva dona i els seus cinc fills, el més gran de 15 anys. En tot aquest temps no li han donat ni un sol permís. Ha intentat suïcidar-se diverses vegades, un cop davant meu", va afegir un altre cosí. L'esposa i els pares de Gonzalo Montoya Jiménez, sobrenomenat "El Chino", "estan com bojos pel que ha passat". Asseguren que iniciaran accions legals pel que ha passat, i que el seu objectiu és que surti de presó i ingressi en un centre especialitzat per recuperar-se.

I per què va passar una cosa així? Les autoritats penitenciàries van subratllar que "s'ha complert el protocol correctament", tot i que la direcció de la presó ha iniciat una investigació interna. No obstant això, metges consultats precisen que, sent possible l'error, com en tantes altres situacions, el fet que diversos professionals en cadena cometin un error d'aquestes dimensions és "molt poc freqüent". Una opció que s'estudia és que el consum de barbitúrics i d ' "altres substàncies" produís a Montoya una situació de coma profund i una hipotèrmia que redueix l'activitat de l'organisme i fa més difícil detectar signes respiratoris i d'activitat cardíaca. Això, sumat al fet que l'home estava envoltat de restes de substàncies tòxiques, va poder portar els sanitaris a donar per fet que era mort.

Els funcionaris van trobar a faltar Gonzalo en el recompte de les vuit del matí. Quan van acudir a la seva cel·la el van trobar assegut en una cadira, amb mig cos recolzat al llit. Estava cianòtic, blau, i el van donar per mort. El van cobrir amb una manta i després van passar per la cel·la dos metges del centre, els quals no van apreciar signes de vida en el reu. Tampoc la forense, que va acudir amb la comissió judicial i va certificar la defunció. Després, un cop al dipòsit de cadàvers, es va produir la "resurrecció".