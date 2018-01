Rivera anuncia una reunió amb els comuns perquè donin suport a Ciutadans per presidir la mesa del Parlament

Cs és conscient que té poques possibilitats d'obtenir tant la presidència del Parlament com la de la Generalitat, però vol intentar-ho pressionant Catalunya en Comú-Podem. El president de Cs, Albert Rivera, va anunciar que l'equip del partit a Catalunya (amb el número 2, Carlos Carrizosa, al capdavant) va tancar una reunió per a avui a la tarda o dimecres al matí amb la formació de Xavier Domènech per parlar de la posició dels comuns davant la candidatura de José María Espejo-Saavedra per presidir el Parlament. Rivera va recordar que Cs ha estat la llista més votada i va posar la pressió als de Domènech per tal que es decideixin entre ells i les forces independentistes.

El líder de la formació taronja és conscient que tenen poques opcions –els comuns ja van tancar la porta la setmana passada a donar suport a Cs- però vol que fixin la seva posició i diguin si estan a favor «dels separatistes o dels constitucionalistes». «Espero que desxifrin aviat aquesta incògnita», va valorar. Rivera també va carregar contra la llei electoral perquè, segons va assegurar, si no fos pel repartiment d'escons que calcula tindrien majoria per governar a Catalunya. A més, va defensar que la presidència de la mesa del Parlament ha de ser per a Cs i va rebutjar opcions com un possible pacte per cedir-la a PSC o PPC.

D'altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va exposar ahir que no veuria «cap inconvenient» a donar suport a Espejo-Saavedra si sumés una majoria per liderar la mesa de la cambra. La presidència del Parlament, però, és encara una «peça en discussió, en l'aire», va concloure.