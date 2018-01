Schulz afirma que amb la gran coalició Alemanya ha de ser el motor d'Europa

El líder del Partit Social Demòcrata (SPD), Martin Schulz, va indicar ahir que, d'arribar a un acord de govern amb la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de l'actual cancellera Angela Merkel, una de les prioritats de la nova gran coalició ha de ser convertir una altra vegada Alemanya en «el motor de la política europea».

Schulz va afirmar que «aquest és amb seguretat un dels grans temes per constituir el futur govern» i es va mostrar optimista perquè creu que es tracta d'«un objectiu comú».

No obstant això, podria haver-hi friccions entre els potencials socis de govern al voltant de la Unió Europea (UE). El gir europeista de l'SPD podria veure frenat per la Unió Soci Cristiana (CSU), que és l'aliat bavarès de la CDU i que té com a objectiu, ara per ara, prioritzar la política interna.

El fracàs de les converses amb els liberals i els verds van obligar a Merkel a recórrer al SPD, amb qui ha governat els últims quatre anys, tot i que els socialdemòcrates van dir durant la campanya electoral que, si no guanyaven, es limitarien a liderar l'oposició. La possibilitat que no es pogués formar govern i s'haguessin de convocar unes noves eleccions, és el que va propiciar un canvi de rumb en els socialdemòcrates que finalment van acceptar iniciar les converses per tal de donar suport a l'executiu de Merkel i fins i tot reeditar una gran coalició de govern entre les dues formacions.

I finalment, l'SPD i el tàndem CDU-CSU van iniciar diumenge les negociacions preliminars, amb què busquen dilucidar si hi ha prou terreny comú per reeditar la «gran coalició».

Per ahir era previst que hi hagués una reunió a tres bandes entre el mateix Schulz, Merkel i el dirigent bavarès Horst Seehofer.

Si Merkel no aconsegueix persuadir els socialdemòcrates perquè la donin suport quatre anys, haurà de repetir les eleccions federals del 24 de setembre o governar en solitari però sense tenir assegurada una majoria parlamentària. Davant d'aquesta última possibilitat, la cancellera alemany s'ha mostrat partidària de treure una altra vegada les urnes.

D'acord amb fonts de les negociacions consultades, ja hi ha hagut una primera concessió del SPD, que s'hauria mostrat disposat a pujar des dels 53.700 als 60.000 euros la consideració tributària de renda alta.