Tres persones resulten ferides en un incendi a la torre Trump de Nova York

Un bomber, l'enginyer de l'edifici i un tercer individu van resultar ferits de caràcter lleu a causa d'un incendi registrat a la Torre Trump a Nova York, situada al barri de Manhattan, segons van informar les autoritats. Donald Trump, que té un àtic a l'edifici, era a Washington en el moment de l'incident.

El Servei Secret va ser el primer a adonar-se de l'incendi i va alertar la gerència de l'edifici, que de seguida ho comunicar al telèfon d'emergències.

Un total de 126 bombers van participar en les tasques d'extinció de l'incendi, que va provocar una densa columna de fum poc abans de les 7.00 hores d'ahir el matí (12.00, hora catalana).

En qualsevol cas, l'edifici no va ser evacuat i les flames van quedar extingides tot just una hora després. Un portaveu dels bombers citat per The Washington Post va qualificar l'extinció de «ràpida, fàcil i rutinària». Els bombers apunten a un curtcircuit en una de les torres de refrigeració de la coberta del gratacel com a possible origen del foc.

Un dels bombers va resultar ferit a causa d'un despreniment, mentre que l'enginyer de l'edifici va haver de ser atès després d'inhalar el fum de l'incendi. Un altre civil va resultar ferit, però no van transcendir més dades al respecte. «L'incendi no era a l'edifici, sinó sobre de l'edifici. Hi havia flames en els conductes de ventilació, però no hi ha hagut fum ni foc a l'interior», va explicar el Departament de Bombers de Nova York a través del seu compte a Twitter.