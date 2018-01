Investiguen la brutal violació d'una dona de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una dura violació a una dona de Mataró que s'hauria produït el passat 28 de desembre a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). Els fets, segons ha pogut saber l'ACN, van passar a primera hora del matí a l'entorn de l'estació de tren de Sant Andreu de Llavaneres. La víctima té entre 40 i 50 anys i anava a la feina per un camí que transcorre paral·lel al mar i a les vies del tren, entre les estacions de les dues localitats. L'agressor l'hauria sorprès a tocar del pas soterrat de les vies, a l'alçada de la mateixa estació de Rodalies de Llavaneres. Segons alguns dels testimonis que la van socórrer, la brutalitat de l'agressió va deixar la dona amb la cara desfigurada i va haver de ser traslladada a l'hospital.

El camí de les vies del tren que va de Mataró a Llavaneres és una ruta de poc més de tres quilòmetres força transitada durant tot l'any. L'utilitzen banyistes per anar a racons de platja allunyats, pescadors, persones que surten a córrer o passejar i també treballadors que prefereixen anar caminant a la feina en lloc d'agafar el tren.

Aquest darrer és el cas de la víctima de la violació que va tenir lloc el passat 28 de desembre pels volts de les set del matí. La dona, veïna de Mataró, anava a treballar quan va ser sorpresa pel seu agressor, a tocar ja de l'estació de Rodalies de Llavaneres. Eren dos quarts de vuit del matí.

Alguns testimonis han explicat a l'ACN que van trobar la dona demanant auxili i amb la cara desfigurada. La dona va haver de ser traslladada a l'Hospital de Mataró com a conseqüència de l'agressió. L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i ara per ara no hi hauria encara cap detingut.