Artur Mas escenifica «un nou pas al costat» i dimiteix com a president del PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va explicar ahir que deixa la presidència del PDeCAT per afrontar el calendari judicial que se li presenta els propers mesos i per donar pas a nous lideratges en el partit, que veu com la base de l'«èxit» de la fórmula de JuntsxCat.

En roda de premsa ahir a la tarda, convocada el mateix dia, Mas va considerar que la seva decisió obre una etapa en què noves persones han d'encapçalar el partit, un projecte en el qual creu, i per això no vol representar «un fre de cara a l'expansió natural» que pot tenir en el marc de JuntsxCat.

També va recordar que ha d'afrontar un calendari judicial complicat, ja que està convençut que el Tribunal Suprem (TS) ha de ratificar la seva condemna pel 9N, per la qual quedarà inhabilitat per a l'exercici d'un càrrec públic. A més, està a l'espera de ser jutjat arran del procés obert pel Tribunal de Comptes també per aquesta mateixa consulta del 2014; i ha rebut una resolució del TS que li notifica que està dins de la causa ampliada pel referèndum de l'1 d'octubre. «Les dues raons juntes: facilitar la implantació del projecte de JuntsxCat i el PDeCAT, i el calendari judicial, m'han portat a materialitzar una decisió que tenia ja meditada i pensada», va dir.

També va deixar clar que la seva decisió no implica que es retiri ni s'aparti de la política, perquè la seva voluntat és seguir implicat i compromès amb la formació, però que ara tria no estar en primera línia perquè, segons ell, és el que més convé al partit i també a si mateix.

L'expresident de la Generalitat va desvincular la dimissió com a president del PDeCAT del cas Palau, i va afirmar que l'extinta CDC «ja va pagar el preu més alt per aquest cas, que va ser autoliquidar-se». En la roda de premsa, va detallar que feia molt temps que havia decidit dimitir sense que tingués cap relació amb el cas Palau, la sentència del qual es preveu el 15 de gener.

En preguntar-li per la possible vinculació, va respondre que no té res a veure, i va afegir que «si fos així, cal recordar que CDC ja va pagar el preu més alt que mai ha pagat ningú i que existeix, que és desaparèixer». «Hi ha molts partits que tenen problemes vinculats amb la corrupció, però quin partit ha desaparegut? Cap. CDC, sí, i ho va decidir la pròpia gent de CDC», va destacar.

L'expresident de la Generalitat també va assegurar que respectarà les decisions que prengui el cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, «siguin les que siguin», i va reivindicar el paper del PDeCAT com a base de l'èxit de la candidatura del president cessat. «El que decideixo avui no implica cap missatge a ningú, i menys a Puigdemont», i va afegir que mai ha insinuat ni qüestionat públicament res del que s'ha fet encara que no ho compartís.

Precisament dilluns, durant la reunió de l'executiva del PDeCAT, Mas va exposar que les eleccions del 21-D no van donar als independentistes una majoria suficient per «imposar res», segons avançava ahir El Periódico citant fonts coneixedores del desenvolupament de la reunió. JxCat, ERC i la CUP van obtenir 70 diputats, però no van arribar al 50% de vots (47,5%). Com a conseqüència d'aquests resultats, segons el plantejament de Mas, cal un Govern «estable» que permeti una «legislatura llarga».

En ser preguntat si es pot governar la Generalitat des de Brussel·les, Mas va contestar que ha de respondre-ho Puigdemont perquè és qui pren les decisions. «Puigdemont ha de prendre les seves decisions i siguin les que siguin les respectaré», va dir.

Després de les eleccions del 21 de desembre, Mas creu que s'ha evidenciat que els partidaris d'un Estat català guanyen en parlamentaris encara que no en vots, i creu que això és gràcies a la «fórmula d'èxit» en què s'ha convertit JuntsxCat.

«Vull que JuntsxCat, que té la base del PDeCAT, qualli i s'expandeixi. I que jo segueixi al capdavant del PDeCAT limita la capacitat de maniobra que pot tenir aquest projecte polític per estendre's», va argumentar.